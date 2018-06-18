بولندا والسنغال.. حوار «ليفا- ماني»!

موسكو (د ب أ)

يخوض منتخب بولندا مباراته الأولى في كأس العالم «روسيا 2018» اليوم أمام السنغال، بثقة هائلة وطموح تعزز من خلال المشوار الجيد للفريق خلال التصفيات وكذلك من خلال تواجد روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز المهاجمين في العالم، ويقابله ساديو ماني المهاجم الخطير في صفوف «أسود التيرانجا»

ويخوض المنتخب البولندي المباراة بطموح كبير، بعد أن حقق ثمانية انتصارات خلال عشر مباريات في التصفيات وحسم تأهله متفوقاً في مجموعته بفارق خمس نقاط أمام نظيره الدنماركي، ويعلق آماله بشكل رئيسي على تألق نجم الهجوم ليفاندوفسكي.

وبرغم الإخفاق في التأهل للنهائيات بنسختي 2010 و2014 من كأس العالم، يشكل المنتخب البولندي واحداً من المنتخبات التي تستحق المشاهدة والمتوقع لها أن تقطع مشواراً طويلاً في المونديال الروسي،

فالمنتخب البولندي يضم في الوقت الحالي مجموعة من اللاعبين البارزين في أقوى مسابقات الدوري بأوروبا، من بينهم لوكاس بيشتشيك مدافع بوروسيا دورتموند الألماني وجريجورز كريشوياك، وكذلك أركاديوز ميليك وبيوتر زيلينسكي لاعبا نابولي الإيطالي.