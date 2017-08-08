أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، وشركة لاين للاستثمار والعقارات، عقد استثمار مركز مدينة زايد التجاري (السوق المركزي وسوق الذهب والمجوهرات)، وذلك لاستثمار وتشغيل المركز لمدة 10 سنوات مقابل 810 ملايين درهم ، إضافة إلى نسبة 10% من العائد الإجمالي تقدر بـ 129,869 مليون درهم.

ووقع عقد الاستثمار بالنيابة عن مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، وعن شركة لاين للاستثمار سيف الدين طاهر، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، بحضور عدد من المديرين في البلدية والشركة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي في بيان أمس، أن عملية الاستثمار هذه تدخل ضمن مساعيها لتحقيق أفضل النتائج مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يشكلون عصب الاقتصاد، بما يعود بالنفع على الطرفين، وأن طرح مركز مدينة زايد للاستثمار، يهدف إلى زيادة إيرادات البلدية ، ورفع جودة العروض التجارية المقدمة للجمهور، وكذلك تحسين حالة أصول البلدية وإعادة تأهيلها.

وأشارت البلدية إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يدفع بالمشاريع إلى آفاق أوسع، من حيث الاستفادة من الخبرات المتبادلة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات أفضل للجمهور، حيث يعد مركز مدينة زايد التجاري، أحد أبرز الأسواق المهمة في مدينة أبوظبي، إذ ينفرد ا بتشكيلة واسعة من محال الذهب واﻟﻤﺠوهرات، إضافة إلى محال الأقمشة والعطورات ومحال التجزئة الملائمة، وهو يشكل نقطة جذب واسعة لما يتمتع به من موقع مميز.

وذكرت بلدية مدينة أبوظبي أنه بمضمون العقد سيتم إدخال تحسينات جوهرية مختلفة من الداخل والخارج لمركز مدينة زايد التجاري بما يواكب النهضة العمرانية المتقدمة في العاصمة، وبالتالي توفير سبل الراحة والترفيه والخدمة الجيدة للزوار والمتسوقين والسكان، إذ تصل تكلفة التحسينات نحو 42 مليون درهم، ويحظى المركز بإعادة، هيكلة تبرز مكانته من جديد كأحد أهم المراكز التجارية في العاصمة التي تتوسط المناطق السكنية.

ولفتت البلدية إلى أن السوق يضم بعد إعادة عملية التأهيل، تحسيناً للعروض التجارية المقدمة للجمهور، من خلال إدخال ماركات متنوعة، فعلى صعيد الأطعمة والمشروبات ستُضاف مجموعة من المطاعم والمقاهي، وذلك بهدف تنويع خيارات المتسوقين وتوفير احتياجاتهم المتنوعة.