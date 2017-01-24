«جي آي» للطيران تطلق أعمالها في الإمارات

دبي (الاتحاد)

فتحت شركة جي آي للطيران (‏GI Aviation) للنقل الجوي، باب الحجوزات بعد حصولها على رخصة مشغل معتمد ‬من ‬الهيئة ‬العامة ‬للطيران ‬المدني (‬GCAA) ‬في ديسمبر ‬الماضي، أجرت بعدها سلسلة من الرحلات التجريبية، ‬من ‬مقرها ‬الرئيسي ‬في ‬مطار ‬البطين ‬في ‬أبوظبي. وكشفت الشركة أمس الأول الستار عن طائرتها الأولى من طراز بيلاتوس (‏Pilatus PC-12NG) ‬خلال ‬حفل ‬مميز ‬في «‬سكاي ‬دايف ‬دبي».

وقال ماريوس بيليديس، المدير العام لشركة جي آي للطيران (‏GI Aviation): تعتبر «‬جي ‬آي ‬للطيران» الشركة الأولى التي ‬تشغل ‬هذا ‬الطراز ‬من ‬الطائرات ‬للأغراض ‬التجارية ‬في ‬هذه ‬المنطقة، ‬لتطلق ‬بذلك ‬نموذجاً ‬جديداً ‬لممارسة ‬الأعمال ‬على ‬مستوى ‬دول ‬الخليج، لتوفير ‬خدمة ‬الطيران ‬الخاص ‬بأسعار ‬تنافسية ‬وموثوقة، وتشجيع ‬المزيد ‬من ‬العملاء ‬على ‬استخدام ‬هذا ‬النوع ‬من ‬الطيران ‬فضلاً ‬عن ‬المساهمة ‬في ‬تحفيز ‬السوق ‬بأكمله.

وأضاف بيليديس: «نتطلع قدماً للتواصل والتعامل مع وكلاء حجز وتأجير خدمات الطيران الخاص ووكالات السفر والمؤسسات التجارية والأفراد على حدٍّ سواء لإظهار القدرات والخصائص الفريدة لطائرة بيلاتوس (‏Pilatus PC-12NG) ‬مقارنةً ‬مع ‬الطائرات ‬المماثلة ‬من ‬حيث ‬الحجم. ‬ونتوقع ‬أن ‬يرتكز ‬الطلب ‬في ‬البداية ‬على ‬المدن ‬الرئيسية ‬في ‬المنطقة ‬في ‬الدوحة ‬والكويت ‬والبحرين ‬والسعودية ‬وصير ‬بني ‬ياس ‬من ‬أبوظبي ‬ودبي».

وتتميز هذه الطائرة التي تمت صناعتها في سويسرا بمواصفات مميزة لخدمات الطيران الخاص، بما في ذلك محركها التوربيني عالي السرعة (520 كيلومتراً في الساعة) ومقصورتها المصممة لتحمل الضغط مما يسمح لها بالوصول إلى ارتفاع 30 ألف قدم. كما تتسم بتصميمها الداخلي الأنيق والمزود بتجهيزات من (‏BMW DesignWorks)‬.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص ‬إن ‬«هذه ‬الشركة ‬الرائدة ‬وبفضل ‬طائرتها ‬الجديدة ‬وأسلوبها ‬التسويقي ‬المبتكر ‬ستسهم ‬في ‬توسيع ‬قاعدة ‬عملاء ‬الطيران ‬الخاص ‬في ‬المنطقة ‬التي ‬تهيمن ‬عليها ‬الطائرات ‬الكبيرة ‬بالعادة، خصوصاً ‬أن ‬طراز ‬PC-12NG ‬يمثل ‬خياراً ‬معقولاً ‬من ‬الناحية ‬التجارية ‬للرحلات ‬القصيرة ‬في ‬منطقة ‬الخليج».

وتعتبر طائرة بيلاتوس (‏Pilatus PC-12NG) ‬من ‬الطائرات ‬الأكثر ‬رواجاً ‬في ‬العالم، ‬وبيع ‬منها نحو ‬1400 ‬طائرة حتى ‬الآن.