«الاقتصاد»: اللغة العربية إلزامية في فواتير منافذ البيع بدءاً من 2018

السيد حسن (الفجيرة)

أعلنت وزارة الاقتصاد إلزام جميع منافذ البيع اعتماد اللغة العربية في كل فواتير البيع منافذ البيع في الدولة خلال العام 2018، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت خلال السنوات السابقة 80%، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور النعيمي مع مديري منافذ البيع الكبرى في الفجيرة، ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، بحضور عبدالرحمن بن نمرود مدير مكتب الوزارة في الإمارة بالوكالة. وكانت وزارة الاقتصاد منحت كل منافذ البيع في الدولة، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق مشروع اعتماد اللغة العربية في جميع الفواتير الصادرة عنها، وبالتالي يدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل إجبارياً.

وحول مستوى الأسعار في الدولة، قال النعيمي «هناك استقرار كبير في مستوى الأسعار في كل منافذ البيع ، مؤكداً عدم وصول شكاوى من مستهلكين في أسواق الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة فيما يختص بالأسعار، ونجحت الاقتصاد بالتعاون مع بلدية الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا من الرقابة على الأسواق في المنطقة خلال شهر رمضان الماضي، وتم إجراء خصومات 70% على كل السلع». وأكد غياب نواقص في السلع على مستوى الدولة عامة، والفجيرة والمنطقة الشرقية بشكل خاص، مشيراً إلى تثبيت أسعار 1400 سلعة من السلع الاستراتيجية المهمة وغيرها في أكثر من 10 منافذ بيع كبرى في الفجيرة وخورفكان ودبا وكلباء. وذكر الدكتور النعيمي أن حظر الأغنام الصومالية مازال سارياً، ولن يجد المستهلك أغناماً صومالية في الأسواق خلال العيد القادم بسبب انتشار الأمراض فيها، وأن هناك تنسيقاً مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فيما يختص بدخول الأضاحي من بلادها في حدود القرارات الوزارية التي تمنع دخول بعض الأغنام من بعض الدول، لأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، ومن المتوقع استيراد أكثر من 550 ألف رأس من الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك لتغطي كل احتياجات السوق المحلي، وسيتم رفد السوق بها من دول عدة، بينها، جورجيا والهند وباكستان وأذربيجان وغيرها من الدول، فضلاً عن وجود الأضاحي المحلية في جميع أنحاء الدولة.