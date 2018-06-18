«الأخضر» قمة التركيز قبل موقعة أوروجواي

موسكو (الاتحاد)

ينهي المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته استعداداً للقاء أوروجواي في الجولة الثانية للبطولة، بعد أن أدى تدريباً قوياً أمس في معسكره الحالي المقام في مدينة سانت بطرسبورج الروسية استعداداً لمواجهة الغد.

وبدأت الحصة التدريبية أمس التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينت في مدينة سانت بطرسبرج بتمارين إحماء متنوع في الصالة الرياضية داخل النادي، ثم داخل أرضية الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة أليخاندرو ريتشينو، التي أتبعها بتمرين السرعات في مسافات متنوعة.

عقب ذلك أشرف المدير الفني خوان بيتزي على التمارين التكتيكية ومن ضمنها التهديف على المرمى، بعدها تمارين فردية للاعبي الدفاع ضد الهجوم واختتمها بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

في الجانب الآخر خصص مدرب الحراس فرانس هوك تمارين متنوعة للحراس تركزت على ردة الفعل والمرونة، من أجل التعامل مع المهاجمين كافاني وسواريز.