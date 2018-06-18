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تشديد أمني كبير بمعسكر سان بطرسبورج

«الأخضر» قمة التركيز قبل موقعة أوروجواي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

موسكو (الاتحاد)

ينهي المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته استعداداً للقاء أوروجواي في الجولة الثانية للبطولة، بعد أن أدى تدريباً قوياً أمس في معسكره الحالي المقام في مدينة سانت بطرسبورج الروسية استعداداً لمواجهة الغد.

وبدأت الحصة التدريبية أمس التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينت في مدينة سانت بطرسبرج بتمارين إحماء متنوع في الصالة الرياضية داخل النادي، ثم داخل أرضية الملعب تحت إشراف مدرب اللياقة أليخاندرو ريتشينو، التي أتبعها بتمرين السرعات في مسافات متنوعة.

عقب ذلك أشرف المدير الفني خوان بيتزي على التمارين التكتيكية ومن ضمنها التهديف على المرمى، بعدها تمارين فردية للاعبي الدفاع ضد الهجوم واختتمها بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

في الجانب الآخر خصص مدرب الحراس فرانس هوك تمارين متنوعة للحراس تركزت على ردة الفعل والمرونة، من أجل التعامل مع المهاجمين كافاني وسواريز.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة روستوف في السابعة مساء أمس من مطار بولكوفو بمدينة سانت بطرسبرج إلى مطار بلاتوف الدولي، ويجري المنتخب الحصة التدريبية الأخيرة عند الساعة السادسة مساءً في مدينة رستوف الروسية التي ستحتضن المباراة. ... المزيد
     
 

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