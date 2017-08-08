«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين في منطقة العين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت «أدنوك للتوزيع» محطتي خدمة جديدتين، خدمة «حفيت الشمال» و«حفيت الجنوب» في منطقة العين في إمارة أبوظبي، ليرتفع إجمالي عدد محطات الخدمة العاملة في المنطقة إلى 43 محطة خدمة.

وتقع المحطتان المتقابلتان على طريق خطم الشكلة ضمن منطقة النباغة وبالقرب من نادي العين للهواة في مدينة العين، حيث تقدمان عبر 3 جزر و6 مضخات في كل منهما خدمات التزود بالوقود بأنواعه الثلاثة «إي بلس 91»، و«خصوصي 95» و«سوبر98»، إضافة إلى وقود الديزل الصديق للبيئة. وتمتاز كل محطة بقدرتها على تزويد 12 مركبة بالوقود بشكل متزامن وعلى مدار الساعة. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يمثل افتتاح هاتين المحطتين في مدينة العين تأكيداً على التزام أدنوك للتوزيع تعزيز وجودها الجغرافي في مختلف مناطق دولة الإمارات، وذلك في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد على ما تقدمه محطاتها من منتجات وخدمات عالية الجودة قادرة على دعم النهضة الاقتصادية والحضرية التي تشهدها الدولة».

وإلى جانب توفير المنتجات البترولية، تقدم محطتا خدمة «حفيت الشمال» و«حفيت الجنوب» باقة من الخدمات المصاحبة بما في ذلك التسوق من متجر واحة أدنوك، تبديل الزيت للمركبات، ومطاعم الوجبات السريعة، وأجهزة الصراف الآلي، في حين تضم محطة حفيت الجنوب ورشة لتصليح المركبات الخفيفة.

وكباقي محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، تم تزويد المحطتين بأحدث تقنيات الصحة والأمن والسلامة والبيئة، بينها نظام استرداد الأبخرة المتصاعدة القائمة على احتجاز واسترجاع الأبخرة المتصاعدة من ناقلات الوقود.

ونظمت الشركة أمس الأول، حفل افتتاح خاص للمحطتين في محطة حفيت الجنوب، حضره ناصر علي الحمادي نائب أول الرئيس لمجموعة المبيعات التجارية في أدنوك للتوزيع، وراشد مغير العميمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية، وعدد من موظفي الشركة وممثلين عن بعض الجهات الحكومية في مدينة العين.