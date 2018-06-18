المهدي الحداد (موسكو)

وصل المنتخب المغربي، العاصمة الروسية موسكو، قادماً من فورونيج في رحلة جوية امتدت ساعة واحدة، وذلك قبل أقل من 48 ساعة عن الموقعة الفاصلة التي ستجمعه بالبرتغال على أرضية ملعب لوجنيكي الشهير.

«أسود الأطلس» وبعدما رفعوا المعنويات، حلوا بموسكو وهم في قمة الجاهزية، متسلحين بالعزيمة والروح القتالية التي لطالما اشتهروا بها، رغبة في تقديم مباراة كبيرة أمام البرتغال تدخلهم التاريخ، وتعيد إلى الأذهان الملحمة التي صنعها جيل الزاكي وبودربالة أمام نفس المنتخب في مونديال المكسيك 1986، حينما فاز المغاربة أنذاك بنتيجة 3- 1 وتأهلوا للدور الثاني.

اللاعبون يعلمون أن الفوز هو الخيار الوحيد للإبقاء على الأمل، ويعقدون العزم على خوض مباراة العمر بروح مختلفة تماماً عن معركة إيران الحزينة، دون دهشة أو مبالغة في احترام نجوم البرتغال في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

المنتخب المغربي، وقبل القدوم إلى موسكو تدرب آخر حصتين بملعب تشاكا بفورونيج بحضور كل اللاعبين، باستثناء نور الدين أمرابط المصاب بارتجاج في الدماغ، والذي سيغيب عن ما تبقى من المونديال، ومروان داكوستا، الذي شعر ببعض الآلام ولم يكمل التمارين، حيث من المنتظر أن ينضم إلى أمرابط في لائحة الغيابات لكن لمباراة واحدة فقط.