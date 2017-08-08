«جولدمان ساكس»: الطلب على النفط لا يزال قوياً

لندن (رويترز)

قال جولدمان ساكس إن بيانات مايو ويونيو الماضيين تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط لا يزال قوياً بقيادة النمو الاقتصادي القوي.

وقال البنك في مذكرة «تشير البيانات في الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وكوريا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وفرنسا، التي تمثل 52 % من الطلب العالمي وتسهم بنسبة 80 % من نموه، إلى نمو الطلب العالمي في يونيو بواقع 1.54 مليون برميل يومياً على أساس سنوي».

وقال البنك إن بيانات مايو ويونيو تشير إلى أن الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يومياً، رغم ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

ويتوقع جولدمان ساكس نمو الطلب بواقع 1.60 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 دولاراً للبرميل في 2017، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.7 %.

وانخفضت أسعار النفط أمس، لكنها تظل قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع بدعم من بيانات قوية للوظائف الأميركية صدرت الأسبوع الماضي وتراجع طفيف في عدد منصات الحفر الأميركية رغم ارتفاع إنتاج أوبك الذي يكبح أسواق الخام.