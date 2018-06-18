خطة «تدمير الماكينات» عمرها 6 أشهر

موسكو (د ب أ)

ظل جيليرمو أوتشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي متواجداً في الملعب لمدة ما يقرب من عشر دقائق عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على المنتخب الألماني بطل العالم لمجرد استنشاق الهواء، بعد ما يمكن القول عنه إنه أكبر فوز للمكسيك في المونديال.

وفاز المنتخب المكسيكي على نظيره الألماني 1 / صفر أمس الأول في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة، ولم تستطع عشرات الآلاف من الجماهير المكسيكية التوقف عن الغناء داخل ملعب لوجنيكي عقب تحقيق الفوز، ما جعل الانتصار أفضل هو أن المنتخب المكسيكي استحق الفوز، وأرهق الألمان في الهجوم في الشوط الأول، الذي كان الحدث الأبرز فيه هو هدف هيرفينج لوزانو، ومن ثم تراجع الفريق رويداً رويداً لاستيعاب التهديدات الهجومية للمنتخب الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، كان يتوقع المدرب خوان كارلوس ولاعبوه نتيجة المباراة، وأصروا في الفترة السابقة أن يقفوا نداً بند أمام لاعبين أمثال توني كروس وسامي خضيرة ومانويل نوير، على الرغم من أن المنتخب المكسيكي لم يهزم ألمانيا من قبل في مباراة رسمية كما أن الألمان لم يخسروا سوى مباراة وحيدة فقط في مبارياتهم الافتتاحية الـ18 بالمونديال.

وقال أوسوريو لاعب المنتخب المكسيكي: «هذه المباراة علامة فارقة في كرة القدم المكسيكية، الفريق لعب حباً في الفوز وليس خوفاً من الهزيمة، لعبنا بشجاعة عندما احتاج الأمر، ودافعنا بقوة عندما احتجنا إليه».