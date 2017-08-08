يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 4.1% إلى 338 مليار درهم، خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع نمو 2.6% في الربع الثاني من 2016. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأرصدة والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 27.3%، تعادل 48.8 مليار درهم وإلى ارتفاع في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 12.4% تعادل 700 مليون درهم، رغم انخفاض الأصول الأجنبية الأخرى 25.7% تعادل 36.2 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

أظهرت البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت نحو 10 مليارات درهم جديدة قروضاً، وتسهيلات لقطاع الأفراد من المواطنين والمقيمين، خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2017 مقارنة مع يونيو 2016.

وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض الشخصية إلى 351.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 341.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2016.

وخلال فترة المقارنة ذاتها ارتفع عدد بنوك الأعمال المرخصة في الدولة بواقع بنكين جديدين، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 11 بنكاً، بنهاية يونيو 2017، أما شركات التمويل فقد زادت شركة واحدة ليبلغ عددها 28 شركة، وارتفع عدد شركات الصرافة المرخصة العاملة بالدولة بنحو شركتين جديدتين، ليصل عددها إلى 141 شركة صافة بالدولة بنهاية يونيو 2017.

وتظهر البيانات أن البنوك في الوقت الذي زادت فيه عدد أجهزة الصراف الآلي لتصل إلى 5219 جهاز صراف آلي عاملة بالدولة، فقد خفضت عدد فروعها بنحو 24 فرعاً ليتراجع العدد الإجمالي لفروع البنوك الوطنية بالدولة إلى 838 فرعاً بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 862 فرعاً بنهاية يونيو 2016، كما خفضت عدد مكاتب الصرف بنحو 25 مكتباً خلال عام ليبلغ عددها بنهاية يونيو الماضي 61 مكتباً.

وبالنسبة للبنوك الأجنبية فقد استقرت عند 20 بنكاً لها 81 فرعاً بتراجع فرع واحد ، مقارنة مع نهاية يونيو 2016، وخفضت البنوك الأجنبية عدد وحداتها التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية بنحو 13 وحدة، ليستقر عدد وحداتها العاملة عند نحو 29 وحدة، خلال فترة المقارنة نفسها.

وارتفع عدد بنوك الأعمال بالدولة إلى 11 بنكاً نهاية يونيو 2017 بترخيص بنكين جديدين.