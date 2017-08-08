يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 4.1% إلى 338 مليار درهم، خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع نمو 2.6% في الربع الثاني من 2016. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأرصدة والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 27.3%، تعادل 48.8 مليار درهم وإلى ارتفاع في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 12.4% تعادل 700 مليون درهم، رغم انخفاض الأصول الأجنبية الأخرى 25.7% تعادل 36.2 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
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وارتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض الشخصية إلى 351.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 341.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2016.
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وتظهر البيانات أن البنوك في الوقت الذي زادت فيه عدد أجهزة الصراف الآلي لتصل إلى 5219 جهاز صراف آلي عاملة بالدولة، فقد خفضت عدد فروعها بنحو 24 فرعاً ليتراجع العدد الإجمالي لفروع البنوك الوطنية بالدولة إلى 838 فرعاً بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 862 فرعاً بنهاية يونيو 2016، كما خفضت عدد مكاتب الصرف بنحو 25 مكتباً خلال عام ليبلغ عددها بنهاية يونيو الماضي 61 مكتباً.
وبالنسبة للبنوك الأجنبية فقد استقرت عند 20 بنكاً لها 81 فرعاً بتراجع فرع واحد ، مقارنة مع نهاية يونيو 2016، وخفضت البنوك الأجنبية عدد وحداتها التي تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية بنحو 13 وحدة، ليستقر عدد وحداتها العاملة عند نحو 29 وحدة، خلال فترة المقارنة نفسها.
وارتفع عدد بنوك الأعمال بالدولة إلى 11 بنكاً نهاية يونيو 2017 بترخيص بنكين جديدين.