«أدنوك» تخوض مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين في الامتياز الجديد للحقول البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

دخلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي، التي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وتنتهي مدة سريانها بحلول مارس 2018. وتضم قائمة الشركاء المحتملين عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة مع أدنوك.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان «أدنوك» برنامج مبادرات جديداً لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة، وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها. وتعتمد هذه المبادرات على النموذج التشغيلي المرن والمتطور لـ«أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة.

وتسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات، وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسة ذات معدلات النمو المرتفعة.

وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة، لضمان تحقيق قيمة إضافية، وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز حقل زاكوم السفلي، وحقول: أم الشيف ونصر وأم اللولو وسطح الرازبوت.