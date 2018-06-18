التعادل يفسد أجواء البهجة في معسكر «السليساو»

سوتشي (د ب أ)

خيمت أثار سقوط البرازيل في فخ التعادل أمام المنتخب السويسري على حالة الفرح والتوهج التي وصل بها منتخب «السامبا» إلى الأراضي الروسية قبل أيام.

وقالت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية: «البرازيل غيرت من أسلوبها وعوقبت جراء ذلك»، فيما قالت صحيفة «لانسي» الرياضية: «النتيجة مريرة».

فيما سخر موقع «يو أو إل» البرازيلي من هزيمة منتخب «السامبا» أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014، حيث قال في عنوان رئيس: «سبعة ضد واحد»، ليشير إلى تمكن ستفين زوبير، لاعب سويسرا، من تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده وهو محاط بسبعة لاعبين من البرازيل.

وهكذا، غابت الابتسامة التي لازمت لاعبي المنتخب البرازيلي خلال أيامهم الأولى في معسكر الفريق بمدينة سوتشي الروسية على شواطئ البحر الأسود، والتي كانوا خلالها عازمين على محو آثار هزيمتهم المفجعة أمام ألمانيا قبل أربع سنوات في مونديال البرازيل 2014 من خلال التتويج بلقب المونديال الروسي.

وغادر نيمار الذي أكد قبل أيام أن طموحات المنتخب البرازيلي كبيرة للغاية في المونديال الحالي، وأنه جاء لروسيا ليصنع شيئاً عظيماً، إلى غرفة خلع الملابس بعد المباراة وهو مطأطئ الرأس، فيما ظهر أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدير الفني لمنتخب «السامبا» في المؤتمر الصحفي وهو في حالة توتر ملحوظة.

وحاول مدافع المنتخب البرازيلي ميراندا تبرير تعثر منتخب بلاده بالإشارة إلى حكم اللقاء، الذي ادعى أنه تغاضى عن دفعة قام بها زوبير ضده قبل أن يسجل الهدف.

وقال ميراندا: «لو كنت وقعت أرضاً لكان احتسب الخطأ»، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يرغب في تحميله المسؤولية لتبرير النتيجة.

وقالت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية ساخرة: «لقد بدأ موسم الصيد»، مؤكدة أن نيمار - 26 عاماً ارتكبت ضده 10 مخالفات من أصل 19 مخالفة ارتكبها المنتخب السويسري طوال المباراة.