التعادل يفسد أجواء البهجة في معسكر «السليساو»

سوتشي (د ب أ)
خيمت أثار سقوط البرازيل في فخ التعادل أمام المنتخب السويسري على حالة الفرح والتوهج التي وصل بها منتخب «السامبا» إلى الأراضي الروسية قبل أيام.
وقالت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية: «البرازيل غيرت من أسلوبها وعوقبت جراء ذلك»، فيما قالت صحيفة «لانسي» الرياضية: «النتيجة مريرة».
|
وهكذا، غابت الابتسامة التي لازمت لاعبي المنتخب البرازيلي خلال أيامهم الأولى في معسكر الفريق بمدينة سوتشي الروسية على شواطئ البحر الأسود، والتي كانوا خلالها عازمين على محو آثار هزيمتهم المفجعة أمام ألمانيا قبل أربع سنوات في مونديال البرازيل 2014 من خلال التتويج بلقب المونديال الروسي.
|
وحاول مدافع المنتخب البرازيلي ميراندا تبرير تعثر منتخب بلاده بالإشارة إلى حكم اللقاء، الذي ادعى أنه تغاضى عن دفعة قام بها زوبير ضده قبل أن يسجل الهدف.
وقال ميراندا: «لو كنت وقعت أرضاً لكان احتسب الخطأ»، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يرغب في تحميله المسؤولية لتبرير النتيجة.
وقالت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية ساخرة: «لقد بدأ موسم الصيد»، مؤكدة أن نيمار - 26 عاماً ارتكبت ضده 10 مخالفات من أصل 19 مخالفة ارتكبها المنتخب السويسري طوال المباراة.