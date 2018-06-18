عريضة_رياضة_بلا_سياسة رسالة احتجاج من كل العرب لـ «الفيفا»

معتز الشامي (دبي)

تفاعلت الساحة الرياضية في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى، مع المبادرة التي تم إطلاقها بوسم «عريضة_رياضة_بلا_سياسة»، لكشف تزييف القنوات القطرية الرياضية «بي إن سبورت»، والتي تخلط بين الرياضة والسياسة خلال بثها لكأس العالم في روسيا، بعد تطاول ضيوف استوديوهاتها التحليلية، على رموز المملكة العربية السعودية، وتهكمهم على خسارة الأخضر أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور في افتتاح المونديال الخميس الماضي.

وشهد الموقع الرسمي للمبادرة، مشاركة أكثر من 60 ألف شخص في أقل من 24 ساعة، بين إعلامي ولاعب كرة سابق، ورياضي، ومشجع، وذلك عبر الموقع الرسمي للمبادرة http://sports4everyone.org

وينتظر أن يتضاعف هذا العدد، والذي يحول كل مشاركة مكتملة إلى رسالة احتجاج رسمية تصل إلى الفيفا مباشرة، لتسجيل موقف للاعتراض على خلط القنوات الرياضية القطرية، الرياضة بالسياسة، والتحريض ضد المملكة ورموزها.

وأبدى عدد من أقطاب الإعلام الرياضي في دول المقاطعة «مصر، الإمارات، السعودية، البحرين» استياءهم من الأسلوب الذي وصفوه بغير المهني، الذي تنتهجه قنوات «بي إن» التي خلطت السياسة بالرياضة، واستغلت دخولها كل بيت في نقلها الحصري للمونديال، بهدف تمرير رسائل تحريضية ضد السعودية، لاسيما في مسألة تصويت المملكة للملف الأميركي ضد الملف المغربي لاستضافة مونديال 2026، على الرغم من أن قطر سبق لها وصوتت لجنوب أفريقيا ضد ملف المغرب خلال مونديال 2010.