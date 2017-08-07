يخرج من المحيط وقدماه مضرجتان بالدماء

خرج مراهق أسترالي من الماء في المحيط ليجد رجليه وركبتيه مضرجة بالدماء، في لغز يجد الأطباء صعوبة في تفسيره لكنه عائد ربما إلى قشريات صغيرة.





فقد كانت المياه تغمر جسم سام كانيزاي حتى الخصر عند شاطئ "برايتون" في ضاحية ملبورن حيث بقي من دون حراك لحوالى ثلاثين دقيقة. وبعد خروجه من الماء، كان ينزف بشدة عند أسفل ركبتيه.



وقال الشاب، البالغ من العمر 16 عاما، اليوم الاثنين لمحطة "3 ايه دبليو" الإذاعية المحلية "المياه الباردة أفقدتني الإحساس برجليّ. أحسست وكأني أتعرض لوخز إبر غير أن ذلك لم يكن مجرد وخز ربما".



