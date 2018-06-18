«السعودي للإعلام الرياضي»: «بي إن» تبنت الممارسات الداعمة للإرهاب

دبي (الاتحاد)

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بياناً شديد اللهجة ضد ما أسماه بالممارسات غير الأخلاقية والمهنية من قنوات بي إن سبورت، والتي خلطت السياسة بالرياضية في إطار تغطيتها لمونديال موسكو، وتجاوزت في حق رموز السعودية، في تصرف رفضه الإعلام الرياضي السعودي بالكامل وسجل موقفاً ضده، وأبدى استنكاره لسعي تلك القنوات لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، بنشر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة، ودعا الاتحاد كافة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية إلى ردع مثل هذه التوجهات، التي وصفها بالرخيصة، من خلال البيان التالي والذي جاء فيه: تابع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الممارسات غير الأخلاقية والمهنية، من قنوات بي إن سبورت، التي تخرج بالرياضة عن مفهومها ورسالتها الحقيقية المتفق عليها عالمياً.

ويستنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سعي قنوات «بي إن سبورت» الدائم لاستغلال حصولها على حقوق بث البطولات العالمية، وتمرير رسائل سياسية وفكرية ليست من الرياضة في شيء، في مشاهد تثير الكراهية وتشوه منافسات الرياضة وكرة القدم تحديداً، بما لا يتوافق مع قيم الرياضة وأخلاقياتها الراسخة.

وأضاف البيان: تبينت ممارسات القناة الداعمة التي تبث برامجها من وكر الدولة الداعمة للإرهاب في كل مكان، والراعية للقلاقل والفتن السياسية في كل بلد بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، حيث استغلت القناة دون مراعاة لأمانة النقل وأخلاقيات العمل خسارة المنتخب السعودي، لتبث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة، في محاولة مفضوحة لإقحام السياسة في الرياضة واستغلالها لأهداف خارج إطارها، وفق مسعاها الدائم لزرع الفتن والبغضاء، وللأسف خلع ضيوف القناة ومحللوها وجه الحياء وتخلوا عن قيم العمل وشرف المهنة بصورة تدعو لكثير من الاشمئزاز.

وتابع البيان: فإن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وهو يتابع مثل هذه التجاوزات ويرى استمرارها دون رادع، فإنه يرفض هذا التوجه الرخيص من قنوات بي إن سبورت، ويدعو كل منسوبي الإعلام الشرفاء في الوطن العربي للوقوف ضد من يسئ لقيم المهنة ومصداقية الإعلام ورسالته، ويبث الكراهية بين الشعوب.

كما يعلن أنه سيبدأ في مخاطبة اتحادات الإعلام القارية والإقليمية والعالمية، لردع مثل هذه الممارسات الدخيلة على مهنة الإعلام السامية، للوقوف ضد هذا التشويه لرسالة الرياضة وقيمها وشعبيتها، مؤكداً أهمية اتخاذ الاتحادات الرياضية الإعلامية موقفاً واضحاً تجاه العمل اللاأخلاقي، كما يهيب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالمظلة المسؤولة عن كرة القدم التدخل لحماية اللعبة الشعبية الأولى من هذا العبث والتشويه.