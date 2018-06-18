عائلة تشيريشيف تشن حرباً نفسية على صلاح!

محمد حامد (دبي)

يسيطر محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، على المشهد في الشارع الروسي بصورة ملحوظة، وذلك استباقاً لموقعة اليوم بين روسيا ومصر في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى لكأس العالم، حيث ما زال السؤال الكبير الذي يشغل الملايين في روسيا يتعلق بجاهزية صلاح لموقعة اليوم، وهو ما تفاعل معه نجوم المنتخب الروسي وجهازه الفني الطامح إلى تحقيق الفوز، للعبور إلى الدور الثاني للمونديال، خاصة أن البطولة تقام على الأراضي الروسية، وتطمح حكومتها وشعبها للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة.

هل أصبح صلاح جاهزاً لخوض المباراة أمام روسيا؟ سؤال تطوع دينيس تشيريشيف نجم المنتخب الروسي، وصاحب الثنائية في المرمى السعودي، بالإجابة عنه، قائلاً: «إنه لا يجب على أحد أن يشغل نفسه بجاهزية صلاح»، فالأمر يخص المنتخب المصري، ولا يجب أن يهتم الروس بتفاصيله، ووفقاً لما نقلته الصحافة الروسية، أضاف لاعب ريال مدريد السابق: «صلاح هو اللاعب الأفضل والأكثر تأثيراً في صفوف المنتخب المصري بالطبع، لقد أبهر الجميع بموسم للتاريخ مع ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال، وأعلم كذلك أنه لعب دوراً مهماً في تأهل مصر لنهائيات كأس العالم».

وتابع تشيريشيف: «الجميع يتحدثون عن إصابة صلاح، وهل سيكون جاهزاً لمواجهتنا أم لا، أعتقد أنه يتوجب علينا ألا ننشغل بهذا الأمر، نحن من جانبنا سوف نستعد جيداً للمباراة، لأننا نسعى للفوز بها من أجل حسم التأهل للدور الثاني، وستكون التحضيرات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للمنتخب المصري، لقد تابعت مباراة مصر مع أوروجواي، وبدا لي أن المنتخب المصري منظم دفاعاً بصورة واضحة، مما يعني أن مواجهتنا معهم لن تكون سهلة أبداً».

ويبدو أن صلاح أصبح الشغل الشاغل للشارع الروسي، ولاعبي الفريق سواء من يلعبون للمنتخب حالياً مثل دينيس تشيريشيف أو النجوم القدامى مثل الأب ديميتري تشيريشيف، الذي سبق له تمثيل روسيا دولياً، كما خاض تجارب عدة احترافية بإسبانيا، وهو يعمل في التدريب حالياً، وكان الأب ملقباً بـ «الطلقة الروسية»، بسبب سرعته وقوته البدنية الهائلة، والتي كان لها مفعول السحر في انتصارات دينامو موسكو، وكذلك فريقه الإسباني سبورتنج خيخون، وظهر ديميتري بقميص روسيا في 10 مباريات دولية، والآن يواصل الابن المسيرة.