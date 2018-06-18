أبيندزيتونج: «المانشافت».. أشباح !

عمرو عبيد (القاهرة)

هاجمت صحيفة أبيندزيتونج الألمانية منتخب الماكينات، بعد الهزيمة التاريخية أمام المكسيك في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالمونديال، وقالت: «إن المنتخب الألماني يحتاج إلى وقفة صارمة بعد أداء هزيل من جانب أغلب اللاعبين في هذا اللقاء»، ونشرت الصحيفة تقييماً رقمياً لكل لاعب، منحت فيه الحارس نوير الدرجة الأعلى بين اللاعبين، حيث قالت: «إن غيابه الطويل لم يؤثر عليه، وظهر بشكل جيد، منقذاً مرماه من هدف مبكر، ولا يُسأل عن الكرة التي سكنت شباكه».

وحصل كل من ماتس هوميلز وجوشوا كيميتش على أسوأ درجتين في هذا التقييم، إذ شرحت الصحيفة حالة لاعب قلب الدفاع الذي سمح لمهاجمي المكسيك بالظهور برغم قلة الفرص، في حين أشارت إلى ارتكاب الظهير الأيمن للعديد من الأخطاء التي منحت المنافس مساحات شاسعة خلفه!

وجاء الثلاثي خضيره ومولر وأوزيل في ترتيب متراجع أيضاً، بعد أداء هزيل من جانب مهاجم البايرن، الذي لم يقدم أى خطورة تذكر خلال المباراة، أما لاعب وسط أرسنال فقد غاب عنه الابتكار وأظهر دفاعاً هزيلاً في لقطة الهدف المكسيكي، بينما اختفى الدور الدفاعي القوى لخضيره بل إنه تسبب في الهجمات العكسية للمنافس، بسبب فقده العديد من الكرات في الثلث الأمامي.

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