مجلس "حكماء" محلي يأمر باغتصاب فتاة

أ ف ب

أثارت قضية اغتصاب فتاة قاصر في منطقة باكستانية نائية بأمر من مجلس "حكماء" محلي كخطوة انتقامية على خلفية جريمة ارتكبها شقيقها، صدمة لدى كثيرين كما دفعت بالسكان إلى التساؤل عن صلاحية القضاء التقليدي.

فقد أمر مجلس "الحكماء"، المعروف أيضا باسم "بانشايات" أو "جيرغا"، في منتصف الشهر الفائت رجلا باغتصاب هذه الفتاة البالغة من العمر 16 عاما كتعويض عن الأذى اللاحق بشقيقته ضحية الاغتصاب البالغة 12 عاما.

وتقول أمينة بيبي المقيمة في راجه رام "فليرأف بها الله، يا له من يوم غريب وظلم هائل"، في صدى للاضطراب الذي تعيشه هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة منذ الاغتصاب المزدوج.

وتوضح اميتاز ماتيلا (46 عاما) من ناحيتها "لا مدارس ولا مستشفيات في منطقتنا، الفقر والجهل سيدا الموقف... هذا الحادث يحمل بصمة الجهل".

ويؤكد الرجل الستيني منصور حسين "هذه وصمة عار" على المجلس التقليدي الذي أصدر الحكم.