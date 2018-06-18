«الماكينة الألمانية».. مثال النحس وجنون الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

عبر عدد من المشجعين عن خيبة أملهم من نتائج المنتخبات التي يشجعونها، وبشكل خاص المنتخبين الألماني والبرازيلي، اللذين سقطا على التوالي بخسارة الأول بعد ملحمة مثيرة قدمها نظيره المكسيكي، وتعادل الثاني الذي جاء عادلا نسبياً، عطفاً على مجريات اللقاء.

وقال إبراهيم راشد الزعابي الذي يشجع ألمانيا: مباراة مثيرة قدم فيها الألمان كل شيء باستثناء التسجيل، ولم أشهد مثل هذا النحس الذي لازم المهاجمين طيلة المباراة، وأضاف: كرة القدم أثبتت جنونها في هذه المباراة، والثقة كبيرة في قدرة ألمانيا في المباراتين المقبلتين بقوة وبتركيز أعلى، الخسارة محبطة لكن المستوى الذي قُدم يؤكد أن عودة الماكينات مؤكد.

من جهة ثانية اعترف سالم محمد أن منتخب البرازيل لم يقنع بالشكل المطلوب، وأنه كان يتوقع منه أفضل مما ظهر عليه، متمنياً أن لا تكون صورة البداية هي العنوان للمباراتين المقبلتين، وأن يكون الأداء أفضل.

وتابع: المونديال شهد حتى الآن مستويات عالية من جميع المنتخبات مع استثناءات قليلة لمنتخب أو اثنين، مبيناً أن لقاء إسبانيا والبرتغال يعد الأفضل والأكثر إثارة بجانب لقاء ألمانيا والمكسيك.

أما الأمين هاشم فذكر أن المونديال أوفى بالوعود في جولته الأولى في جميع المجموعات، وأنه برهن على أن المنتخبات استعدت بشكل جيد، متمنياً أن يظهر المنتخب المصري اليوم بمستوى مميز، وأن يتوجه بالفوز على صاحب الأرض، وأيضاً أن تكون للأخضر السعودي ردة فعل كبيرة.