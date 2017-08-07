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استمرار تفاعلات فضيحة البيض الملوث في هولندا
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تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017

رويترز

قال اتحاد الزراعة والبستنة الهولندي إنه قد تكون هناك حاجة لإعدام ملايين الدجاجات بعد رصد آثار مبيد حشري قد يكون ضارا في البيض وهو ما يلحق أضرارا بالغة بقطاع ما زال يعاني من تفشي مرض إنفلونزا الطيور.

وسحب تجار التجزئة في عدة دول أوروبية ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر المتصل باستخدام مبيد "فبرونيل" الحشري برغم أن اتحاد الزراعة والبستنة قال إنه لم يعد هناك خطر يهدد المستهلكين.

وقال يوهان بونين المسؤول بالاتحاد "بالنسبة للمستهلكين، انتهى الأمر. لكن الأمر مختلف بالنسبة للمزارعين. سيستغرق الأمر أسابيع إن لم يكن شهور قبل أن يتمكنوا من استئناف الإنتاج".

وتعتبر منظمة الصحة العالمية "الفبرونيل" مبيدا حشريا متوسط السمية وتقول إن كميات كبيرة جدا منه قد تحدث تلفا بأعضاء الجسم.

وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.

وأعدم المزارعون في هولندا بالفعل مئات الآلاف من الدجاجات بعد موجة ذعر متصلة بمبيد "فبرونيل" لكن لا يمكنهم العودة إلى السوق مجددا إلا بعد اختفاء أي أثر للمبيد في البيض الذي تنتجه مزارعهم. ... المزيد
     
 

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