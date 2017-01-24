أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت شركات «سيمنس» و«ستراتا للتصنيع» و«الاتحاد للطيران» اتفاقية شراكة للتعاون في تصنيع الأجزاء الداخلية للطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في صناعة الطيران بالاستفادة من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتمكين شركات صناعة الطيران من تحسين عملية تصميم أجزاء الطائرات، ومساعدتها في تصنيع أجزاء معقدة حسب الطلب، أو إنتاج قطع غيار للأجزاء التي توقف إنتاجها، بحسب بيان أمس.

وفي إطار الشراكة بين «سيمنس» و«ستراتا»، ستقوم الشركتان بتطوير حلول للطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أجزاء المقصورة الداخلية لطائرات «الاتحاد للطيران».

وستكون هذه الأجزاء أول أجزاء طائرات يتم تصميمها وطباعتها واعتمادها في الإمارات والشرق الأوسط وآسيا. وستزود «سيمنس» «ستراتا» بالاستشارات اللازمة لاختيار المواد واختبارها وإعداد عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، فيما يقوم فريق التصميم في شركة «الاتحاد للطيران الهندسية» بالعمل على اعتماد الأجزاء المصنعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في شركة «ستراتا».