حسين غلوم: «سيناريو الإسبان» سيتكرر مع الألمان

أسامة أحمد( دبي)

قال المونديالي حسين غلوم لا تستبعدوا خروج المنتخب الألماني من الدور الأول، بعد المستوى الذي ظهر به في مباراته الاستهلالية أمام المكسيك، وخصوصاً أن أداء «حامل اللقب» اختلف شكلاً ومضموناً عن مونديال 2014.

وأشار غلوم إلى أنه يتوقع أن يتكرر «سيناريو» خروج المنتخب الإسباني عام 2014 من الدور الأول، مؤكداً أن الماكينات الألمانية ستعاني وأن المعادلات ستكون مختلة إذا فازت كوريا الجنوبية أو السويد بعد مؤشر البداية بإسقاط المنتخب المكسيكي لحامل اللقب عن جدارة واستحقاق، وخصوصاً أن مستوى «حامل اللقب» غير مبشر.

وأضاف: المنتخب المكسيكي لعب بكل المقاييس مباراة أفضل من منافسه واستطاع الحفاظ على تقدمه حتى النهاية محققاً فوزاً غالياً، مما يمثل قوة دفع كبيرة له وأتوقع أن يخطف بطاقة الصعود الأولى لدور الـ16 من هذه المجموعة، فيما ستشكل الخسارة ضغوطات كبيرة على «حامل اللقب».

وأضاف: أن المنتخب الألماني سيدفع الفاتورة بعد المستوى الذي ظهر به في ضربة البداية، والذي كشف تراجع المستوى العام، وخصوصاً أن مباراته التجريبية أمام السعودية كانت أكبر مؤشر للنتيجة التي خرج بها في مباراته الاستهلالية أمام المكسيك، وتوقعنا أن يكون أداء «المانشافت» بصورة أفضل، ويبدو أن هنالك عوامل لعبت دوراً كبيراً في النتيجة السلبية، التي لا تعد من وجهة نظري مفاجأة، بعد أن لعب المنافس بروح قتالية نجح من خلالها في إغلاق المنافذ أمام الألمان عبر دفاع المنطقة، ليحقق عن جدارة ما سعى إليه، مما كان له المرود الإيجابي على النتيجة المستحقة التي انتهت عليها المباراة.