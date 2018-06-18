من مقاهي عجمان: صربيا وكوستاريكا مباراة متكافئة

عجمان (الاتحاد)
اتفق رواد مقهى عجمان على أن مباراة صربيا وكوستاريكا، جاءت متكافئة تماماً، وبنسبة 50% لكل فريق، ولكن الميزة المهمة التي رجحت كفة فريق على آخر هي الجماهير، وهو ما ظهر في صالح صربيا أفضل، بحكم قرب المكان مقارنة بالمنتخب الأميركي الجنوبي.
قال السيد فريح: صربيا كانت أكثر ثقة وسجلت من فرصة واحدة واضحة وصريحة، وظهرت قلة الخبرة في الفريق الكوستاريكي، أضف إلى ذلك انعزال خط هجومهم، مما قلل فرصهم في مهاجمة صربيا، والمباراة لم تكن ممتعة مثل بقية مباريات اليوم، وواجهت كوستاريكا مشاكل في السيطرة على الكرة وتبحث عن فعالية مهاجميها.
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