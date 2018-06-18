من مقاهي عجمان: صربيا وكوستاريكا مباراة متكافئة

عجمان (الاتحاد)

اتفق رواد مقهى عجمان على أن مباراة صربيا وكوستاريكا، جاءت متكافئة تماماً، وبنسبة 50% لكل فريق، ولكن الميزة المهمة التي رجحت كفة فريق على آخر هي الجماهير، وهو ما ظهر في صالح صربيا أفضل، بحكم قرب المكان مقارنة بالمنتخب الأميركي الجنوبي.

قال السيد فريح: صربيا كانت أكثر ثقة وسجلت من فرصة واحدة واضحة وصريحة، وظهرت قلة الخبرة في الفريق الكوستاريكي، أضف إلى ذلك انعزال خط هجومهم، مما قلل فرصهم في مهاجمة صربيا، والمباراة لم تكن ممتعة مثل بقية مباريات اليوم، وواجهت كوستاريكا مشاكل في السيطرة على الكرة وتبحث عن فعالية مهاجميها.

وقال فؤاد شاكر: صربيا رغم تسجيلها الهدف الأول حاولت الضغط وهي نقطة إيجابية، وساعدهم على ذلك جماهيرهم المتحمسة في المدرجات وتراجع الفريق الآخر، ورغم تكافؤ الأداء بين الفريقين لكن صربيا كانت الأفضل نسبياً.