دبي: تدشين محطة طاقة شمسية على سطح منشأة «إيه بي بي»

دبي (الاتحاد)
دشّن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تعمل بالألواح الكهروضوئية (PV) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 315 كيلووات على سطح منشأة مجموعة «إيه بي بي» السويسرية في منطقة القوز الصناعية في دبي، وتعتبر إحدى أكبر أنظمة الطاقة الشمسية في المنطقة.
وسيتم استخدام الطاقة التي ستنتجها هذه المحطة في إمداد مكاتب «إيه بي بي» بالكهرباء وتصدير الفائض إلى شبكة «الهيئة»، وذلك في إطار مبادرة «شمس دبي» الذكية، التي أطلقتها «الهيئة»، وتسمح لأصحاب المباني بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم «الهيئة» بربطها مع شبكة الكهرباء في دبي، حيث يتم استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة «الهيئة» وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة.
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وقال الطاير: «يسعدني أن أكون معكم اليوم لتدشين محطة الطاقة الشمسية الرائدة التي أطلقتها شركة (إيه بي بي)، بطاقة 315 كيلووات، لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ضمن مبادرة (شمس دبي)».
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وأضاف: «بفضل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، تمكنت (الهيئة) مع شركائها حتى منتصف يناير 2017 من ربط شبكة (الهيئة) بما يقارب 302 نظام شمسي على أسطح المباني. كما استكملت (الهيئة) تسجيل 52 شركة مقاولات واستشارات لديها، ووصل إجمالي من اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها (الهيئة) إلى 311 مهندساً ممن حصلوا على شهادة (خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية). ووصل عدد مصنعي معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المسجلين رسمياً لدى (الهيئة) نحو 70 مصنعاً، كما أطلقنا أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، التابعة لموانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي وفي ميناء راشد، وبقدرة إجمالية تصل إلى 22 ميجاوات، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2017».