دبي: تدشين محطة طاقة شمسية على سطح منشأة «إيه بي بي»

دبي (الاتحاد)

دشّن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محطة تعمل بالألواح الكهروضوئية (‏PV) ‬لإنتاج ‬الكهرباء ‬من ‬الطاقة ‬الشمسية ‬بقدرة ‬315 ‬كيلووات ‬على ‬سطح ‬منشأة ‬مجموعة «‬إيه ‬بي ‬بي» ‬السويسرية ‬في ‬منطقة ‬القوز ‬الصناعية ‬في ‬دبي، ‬وتعتبر ‬إحدى ‬أكبر ‬أنظمة ‬الطاقة ‬الشمسية ‬في ‬المنطقة.

وسيتم استخدام الطاقة التي ستنتجها هذه المحطة في إمداد مكاتب «إيه بي بي» بالكهرباء وتصدير الفائض إلى شبكة «الهيئة»، وذلك في إطار مبادرة «شمس دبي» الذكية، التي أطلقتها «الهيئة»، وتسمح لأصحاب المباني بتركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم «الهيئة» بربطها مع شبكة الكهرباء في دبي، حيث يتم استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة «الهيئة» وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة.

حضر حفل التدشين، فرانك دوجان رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إيه بي بي»، وجياناندريا بروزوني مدير قطاع التزويد بالكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «إيه بي بي»، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في «الهيئة»، وكبار الموظفين في كل من شركة «إيه بي بي» و«الهيئة».

وقال الطاير: «يسعدني أن أكون معكم اليوم لتدشين محطة الطاقة الشمسية الرائدة التي أطلقتها شركة (إيه بي بي)، بطاقة 315 كيلووات، لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ضمن مبادرة (شمس دبي)».‏‭

وأضاف: «لقد أصبحت دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬رائدة ‬اليوم ‬من ‬خلال ‬استراتيجياتها ‬واستثماراتها ‬في ‬مجال ‬الطاقة ‬النظيفة ‬والمتجددة، ‬حيث ‬نعمل ‬على ‬المساهمة ‬في ‬تحقيق ‬أهداف ‬استراتيجية ‬الإمارات ‬للطاقة ‬2050، ‬لرفع ‬مساهمة ‬الطاقة ‬النظيفة ‬إلى ‬50% ‬بحلول ‬عام ‬2050، ‬وتتضمن ‬مزيجاً ‬يخصص ‬44% ‬للطاقة ‬النظيفة، ‬و‬38% ‬للغاز، ‬12% ‬للفحم ‬الأخضر ‬و‬6% ‬طاقة ‬نووية، ‬واستراتيجية ‬دبي ‬للطاقة ‬النظيفة ‬2050، ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬توفير ‬7% ‬من ‬طاقة ‬دبي ‬من ‬مصادر ‬الطاقة ‬النظيفة ‬بحلول ‬2020، ‬و25% ‬بحلول ‬عام ‬2030 ‬و75% ‬بحلول ‬عام ‬2050»‬.

وأضاف: «بفضل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، تمكنت (الهيئة) مع شركائها حتى منتصف يناير 2017 من ربط شبكة (الهيئة) بما يقارب 302 ‬نظام ‬شمسي ‬على ‬أسطح ‬المباني. ‬كما ‬استكملت ‬(الهيئة) ‬تسجيل ‬52 ‬شركة ‬مقاولات ‬واستشارات ‬لديها، ‬ووصل ‬إجمالي ‬من ‬اجتازوا ‬الدورات ‬التدريبية ‬التي ‬نظمتها ‬(الهيئة) ‬إلى ‬311 ‬مهندساً ‬ممن ‬حصلوا ‬على ‬شهادة (‬خبير ‬في ‬الطاقة ‬الشمسية ‬بتقنية ‬الألواح ‬الكهروضوئية)‬. ‬ووصل ‬عدد ‬مصنعي ‬معدات ‬الطاقة ‬الشمسية ‬الكهروضوئية ‬المسجلين ‬رسمياً ‬لدى (‬الهيئة) ‬نحو ‬70 ‬مصنعاً،‭ ‬كما ‬أطلقنا ‬أكبر ‬مشروع ‬لتركيب ‬الألواح ‬الشمسية ‬الكهروضوئية ‬على ‬أسطح ‬المباني ‬في ‬الخليج ‬ومنطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬التابعة ‬لموانئ ‬دبي ‬العالمية ‬في ‬المنطقة ‬الحرة ‬لجبل ‬علي ‬وفي ‬ميناء ‬راشد، ‬وبقدرة ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬22 ‬ميجاوات، ‬حيث ‬سيتم ‬الانتهاء ‬من ‬المرحلة ‬الأولى ‬في ‬عام ‬2017»‬.