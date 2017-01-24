20% نمواً في المتاجر الذكية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يبلغ معدل نمو المتاجر الذكية في الإمارات 20% سنوياً، بحسب تقديرات مسؤولين في القطاع، أشاروا خلال افتتاح معرض المتاجر الذكية في مركز أرض المعارض بأبوظبي، أمس، إلى أن شركات محلية أطلقت مبادرات للتحول للأنماط الذكية للمتجر الذكي، وخدمة ذكية للدفع عبر الهاتف المتحرك بالمتاجر، ما يدعم توجه الشركات العاملة في القطاع لتقديم خدمات جديدة، مشددين على أن أسعار السلع والخدمات لن تتغير عن الأسعار الحالية، بل إنها مرشحة للانخفاض.

ولفت هؤلاء إلى أن المتاجر الذكية تواكب توجهات حكومة الإمارات نحو مفاهيم «المدينة الذكية» و«الاقتصاد الأخضر». وقال محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة أبوظبي، على هامش افتتاح الدورة الأولى من «معرض المتاجر الذكية» أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، إن التوجه نحو أنماط الخدمات الذكية أصبح من المتطلبات الرئيسة في قطاع التجزئة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه قطاعات التجزئة المحلية لتلك الأنماط، سيجعل منها مجالاً تنافسياً جديداً، ويسهم في انتشارها بشكل أكبر، وهو ما يجعل قطاع التجزئة المحلي يسير بخطى متسارعة لمواكبة أحدث المتغيرات العالمية في القطاع». ودعا المهيري الشركات والتجار إلى الاستفادة من تجربة المتاجر الذكية، واكتشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الحيوي الذي يعتمد على تحقيق الفائدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مضيفاً ندعم الشركات المحلية للجلوس مع الشركات العالمية الرائدة في العالم التي طبقت فكرة المتاجر الذكية للاستفادة من خبراتها وتجاربها.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث يشير الخبراء إلى أن هناك نسب نمو محققة خلال العامين الماضين بشكل كبير.

من ناحيته، قدر محمد جابر، مدير التسويق والاتصال لمجموعة شركات باريس جاليري، أن ينمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة 20% في الإمارات، على أن يستمر بالوتيرة المتسارعة نفسها خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً لا تزال هناك أفكار كثيرة لتطبيقها في مجال المتاجر الذكية.