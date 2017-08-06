طباعة ثلاثية الأبعاد لتماثيل منذ آلاف السنين

بكين (أ ف ب)

كشف مصنع صغير في شمال الصين عن إنتاج نسخ لأعمال فنية تعود لآلاف السنين بوساطة طابعة بالأبعاد الثلاثية، في العاصمة التاريخية شيان الشهيرة بجدرانها العائدة إلى القرون الوسطى وضريح الإمبراطور الصيني الأول، حيث يتفرغ مشغل صغير لإنتاج نسخ عن تماثيل صغيرة مستخدماً تكنولوجيات متطورة جداً.

ويقول تشي تشين رئيس هذه الشركة: «ننسخ التمثال الأصلي بأدق التفاصيل في قالب ثلاثي الأبعاد نصممه بأنفسنا»، وخلافاً لبعض النساخين الصينيين الذين ينسخون بأعداد صناعية أعمالاً لفان جوخ والتماثيل النصفية القديمة، فإن النماذج في هذا المشغل طبق الأصل.