برنامج لمعالجة الصور قبل التقاطها

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طوّر فريق من المهندسين بشركة جوجل الأميركية لخدمات الإنترنت ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، تقنية جديدة تتيح للهواتف المحمولة معالجة الصور الرقمية حتى قبل أن يضغط المستخدم على زر التصوير في الهاتف.

وقام فريق الباحثين بتغذية برنامج الكمبيوتر بعينات تصل إلى 5 آلاف صورة رقمية، التقطها خمسة مصورين محترفين، بغرض تعليم البرنامج كيفية ضبط الصورة بحيث تبدو في أفضل شكل.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجية عن أعضاء في فريق البحث قولهم، إن الابتكار الحقيقي في هذا البرنامج هو قدرته السريعة والفعالة في معالجة الصور الرقمية حتى في مرحلة الاستعداد لالتقاط الصورة بوساطة الهاتف المحمول بفضل معادلات خوارزمية خاصة.

وقال جون بارون من شركة جوجل إن «هذه التقنية تنطوي على إمكانيات كبيرة، يمكن أن تساعد في تطوير منصات تشغيل الهواتف المحمولة».