شاروخان: أنا لست ودوداً

نيودلهي (د ب أ)

أكد النجم الهندي شاروخان، أنه تربطه علاقة جيدة بالممثلين سلمان خان وعامر خان. ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن شاروخان القول «أتمنى الخير للجميع، ومتأكد أنهما يتمنيان الخير لي أيضاً.. ونحن الثلاثة نمثل منذ فترة طويلة، في بادئ الأمر، خلال السنوات الخمس أو الست الأولى من بدء مسيرتنا الفنية، عندما كنا ممثلين جدداً، ربما كانت هناك منافسة، ولكن بعد مرور وقت طويل على عملنا في هذا المجال، أصبح الأمر مختلفاً».

ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتبر سلمان وعامر منافسين، قال شاروخان «إذا شاهدنا أي شخص ونحن معاً، سوف يفاجأ.. أنا لست ودوداً للغاية مع بعض الممثلين الذين لا أعرفهم بصورة شخصية.. ولكن إذا جلست أنا وعامر وسلمان سوياً، سوف ترى علاقة مختلفة للغاية».