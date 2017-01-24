«القمة العالمية لطاقة المستقبل» تستقطب 35 ألف مشارك من 150 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي الحضور في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إحدى أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي اختتم أعماله مؤخراً، أكثر من 35 ألف شخص من 150 دولة، إلى جانب 880 جهة عارضة من 40 دولة بنسبة نمو 4% على العام السابق، ونحو 1675 رئيساً تنفيذياً من 128 بلداً، إضافة إلى 2236 طالباً وطالبة من مدارس الدولة.

وشكَّل أسبوع أبوظبي للاستدامة أول تجمع عالمي لحشد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات عملية في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة وركزت دورته لهذا العام التي عُقدت تحت شعار «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام» على أربع ركائز أساسية هي تطوير السياسات ودور القيادة وتعزيز الأعمال ونشر التوعية.

وحظي حفل افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل، بحضور متميز حيث شارك فيه رؤساء كازاخستان والجبل الأسود وكوستاريكا وبارجواي وسيشل، إضافةً إلى عدد من الرؤساء السابقين من أيسلندا والمكسيك ورئيس وزراء نيبال و73 وزيراً و4 آلاف و80 مسؤولاً تنفيذياً من 125 دولة بنسبة نمو 12% عن العام السابق و20 جناحاً عالمياً بنسبة نمو 11% عن العام السابق.

وتم خلال الأسبوع، تنظيم 5 فعاليات رئيسة قيادية شملت: حفل الافتتاح، وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، و3 فعاليات متعلقة بالأعمال شملت: القمة العالمية لطاقة المستقبل، والقمة العالمية للمياه، ومعرض «إكوويست»، وفعاليتين متعلقتين بالسياسات هما: منتدى الطاقة العالمي الأول للمجلس الأطلسي، والدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إلى جانب فعاليتين ركَّزتا على سوقين مهمين في الطاقة المتجددة هما المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وفعاليتين توعويتين، هما الملتقى الحصري للطلاب والمهرجان في مدينة «مصدر»، فضلاً عن 8600 اجتماع عمل، وذلك بنسبة نمو 60% عن العام السابق.