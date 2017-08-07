البحرين تتحدى قطر بقبول تحقيق مستقل بمزاعم «الحصار»

عواصم (وكالات)

تحدت مملكة البحرين، أمس، قطر الموافقة على تحقيق مستقل في اتهاماتها المزعومة عن فرض حصار ضدها من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية». وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن &rlmأحمد&rlm بن محمد آل خليفة في تغريدة على «تويتر»: «إن كان المسؤولون القطريون يصرون على استخدام كلمة حصار، وأن بلدهم محاصر، فليفتحوا تحقيقاً مستقلاً في أي قضية ترتبط بذاك الحصار».

وفي الإطار نفسه، شدد وزير خارجية البحرين في مقابلة مع «العربية» على أنه ليس هناك حصار على قطر وإنما مقاطعة، وقال «إن كلمة حصار خطيرة في القانون الدولي، لكن الإجراءات هي مجرد مقاطعة لحماية دولنا». وأضاف أن المنامة ترفض أي مساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس الحج، وقال رداً على سؤال «إننا لن نتفاوض مع قطر على المطالب الـ13، ولكن نتحاور على كيفية تنفيذها».

جاء ذلك، في وقت نشر فيه المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني رسماً كاريكاتيرياً على صفحته في «تويتر» شبهت استراتيجية قطر الحالية بالسفينة التي لا يوجد لها مجاديف ولا يقودها قبطان يجيد القيادة، وقال «إن السفينة في الوقت نفسه، تكاد أن تغرق بسبب عدم استقرار الأوضاع حولها من تعالي الأمواج وهبوب الرياح والعواصف».

في المقابل، أبرزت قطر أمس انتهاء تمرين «الدرع الحديدي» بين قواتها البرية والقوات التركية الذي استمر لمدة يومين. وقام حساب وزارة الدفاع القطرية على «تويتر» بمشاركة بعض الصور لكبار الضباط في الجيشين القطري والتركي دون تقديم المزيد من التفاصيل.