النعيمي والشرقي: زايد قهر المستحيل والاستدامة خير احتفاء

أبوظبي، عجمان، الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، العام 2018 يحمل شعار «عام زايد»، ليجسد مسيرة وسيرة قائد اتسمت حياته الزاخرة بالعطاء والإنجازات.

وقال سموه: «إن هذه المبادرة النبيلة ستذكرنا بقائد سيرته زاخرة بالعبر والدروس، حيث كان زايد صبوراً مثابراً، حقق الإنجازات التي بدت مستحيلة في نظر الآخرين».

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أننا جميعاً ملتزمون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحمل عام 2018 في الإمارات شعار «عام زايد»؛ ويكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، «والتزامنا بشعار (عام زايد) هو التزام بالمحافظة على ثقافة التميز واستدامة تحسين أدائنا وتحقيق الريادة في شتى مجالات العمل، بوصفها جزءاً من ثقافتنا الوطنية التي نشأنا عليها في الإمارات، بهدي فكر زايد وتوجيهاته وممارسته العملية في البناء والتنمية».

وقال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، إنه «ليس غريباً على صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ولا على إخوانه، ولا على شعب الإمارات قاطبة، هذا الوفاء لرجل ملأ الدنيا خيراً وحكمة وعطاءً، وهم جميعاً ونحن معهم، نعلم علم اليقين أن القائد المؤسس، طيب الله ثراه، لم يغب لا عن القلوب ولا عن العيون لحظة واحدة؛ لأنه يعيش في قلوبنا وفي وجداننا».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2018 «عام زايد»، يجسد قمة الوفاء لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم صرح الإمارات الإنساني والخيري.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 «عام زايد»، يأتي ليجسد المكانة الفريدة التي يحتلها مؤسس دولة الإمارات الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قلوب الإماراتيين والعرب والعالم على حد سواء.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن القرار الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 عام زايد، من أفضل قيم الوفاء والبر من شعب وقيادته لزايد، للقائد الملهم الذي قاد شعبه وبلاده نحو التقدم والازدهار.

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