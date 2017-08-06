ضبط شاب حاول طعن جندي في برج إيفل

باريس (أ ف ب)

أقر شاب اعتقل لحمله سكيناً في برج إيفل بأنه كان ينوي الاعتداء على جندي، حسبما أفاد مصدر أمني قريب من التحقيق أمس.

وأضاف المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً ولديه تاريخ من الاضطرابات النفسية، أقر أثناء التحقيق بأنه كان على اتصال بشخص من تنظيم «داعش» شجعه على طعن جندي في المعلم السياحي الباريسي.

وأعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل أن الشاب اعتقل أثناء محاولته اقتحام إحدى نقاط التفتيش التابعة للبرج ليل السبت دون سقوط إصابات.

وأفاد مصدر قضائي «فرانس برس» بأن الشاب مر بين الحرس قبل أن يصرخ «الله أكبر»، مضيفاً أنه فرنسي من أصل موريتاني، وكان قد غادر مستشفى للأمراض النفسية في يوليو. وكانت الشركة المستثمرة للبرج أعلنت أمس اعتقال شاب يحمل سكيناً، وأنه «تمت السيطرة بسرعة».