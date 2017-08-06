مصرع 7 بهجوم انتحاري في الكاميرون

دوالا (رويترز)
قال مسؤول محلي ومصدر عسكري أمس إن مهاجما انتحاريا قتل سبعة أشخاص على الأقل في بلدة صغيرة بشمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا. ووقع الهجوم أمس الأول قرب بلدة أمتشيد بمنطقة فار نورث بالكاميرون التي أصبحت هدفا لمهاجمين انتحاريين من جماعة بوكو حرام أغلبهم شابات أجبرن على دخول مناطق مأهولة بالسكان بمتفجرات مربوطة على أجسادهن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم تعرف هوية المهاجمين. وقالت المصادر إن هجوما انتحاريا آخر وقع في بلدة وازا في شمال الكاميرون أمس الأول ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية باستثناء المهاجم.
|
|