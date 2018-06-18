صيادون يدعون لعرقلة مرافئ أوروبية

باريس (أ ف ب)

دعا صيادون ومنظمات في بلدان أوروبية عدة، منها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، إلى عرقلة عمل المرافئ الاثنين احتجاجاً على الصيد الكهربائي الذي «يدمّر البيئة البحرية ويهدد استمرارهم الاقتصادي»، بحسب ما جاء في بيان.

ويشمل هذا التحّرك مرافئ في فرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

ويأمل الصيادون أن يدفع هذا التحرّك السياسيين إلى حظر تام للصيد الكهربائي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن منظمة «بلوم».

ويقوم الصيد الكهربائي على إرسال شحنات كهربائية لالتقاط السمك في أعماق البحار، وهو ممنوع في الصين والولايات المتحدة والبرازيل، وفي أوروبا أيضاً، لكن المفوضية الأوروبية أجازته عام 2006 في تشريع استثنائي.

وقالت المنظمة «مع مرور السنوات، دفع تراجع أعداد السمك في سواحل بحر الشمال الصيادين إلى حافة الانهيار الاقتصادي».