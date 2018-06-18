فولفو تخطط لمضاعفة مبيعات السيارات بحلول 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)
تعكف شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، على دراسة خطة لمضاعفة مبيعات السيارات وزيادة الأرباح بنسبة 50%، بحلول منتصف العقد المقبل، مستعينة برفع معدل خدمة الاشتراك وبيع المزيد من السيارات لأساطيل الإيجار.
وتعمد الخطة الجديدة، على صناعة 50% من سيارات الشركة لتعمل كلياً بالكهرباء، وتخصيص 50% لخدمة الاشتراك، لتحتوي 30% أخرى على تقنية الأتمتة بحلول 2025، حسبما ورد في صحيفة فاينانشيال تايمز.
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وتخطط الشركة أيضاً، لإقامة علاقة مباشرة مع عملائها من خلال خدمة الاشتراك الجديدة «كير باي فولفو»، التي يلتزم فيها العميل بدفع رسوم شهرية تتضمن قيمة شراء السيارة والتأمين والخدمة.
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