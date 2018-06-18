فولفو تخطط لمضاعفة مبيعات السيارات بحلول 2025

حسونة الطيب (أبوظبي)

تعكف شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، على دراسة خطة لمضاعفة مبيعات السيارات وزيادة الأرباح بنسبة 50%، بحلول منتصف العقد المقبل، مستعينة برفع معدل خدمة الاشتراك وبيع المزيد من السيارات لأساطيل الإيجار.

وتعمد الخطة الجديدة، على صناعة 50% من سيارات الشركة لتعمل كلياً بالكهرباء، وتخصيص 50% لخدمة الاشتراك، لتحتوي 30% أخرى على تقنية الأتمتة بحلول 2025، حسبما ورد في صحيفة فاينانشيال تايمز.

وتهدف الخطة لتحقيق مبيعات سنوية تصل إلى 1,2 مليون سيارة ورفع معدل أرباحها لنحو 9%، لتقارع شركات أخرى كبيرة مثل، بي أم دبليو وأودي الألمانيتين.

وتخطط الشركة أيضاً، لإقامة علاقة مباشرة مع عملائها من خلال خدمة الاشتراك الجديدة «كير باي فولفو»، التي يلتزم فيها العميل بدفع رسوم شهرية تتضمن قيمة شراء السيارة والتأمين والخدمة.