ضغوط أميركية صينية على كوريا الشمالية بعد العقوبات الدولية

مانيلا (وكالات)

كثفت الولايات المتحدة والصين أمس، ضغوطهما على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها للصواريخ البالستية إثر تبني مجلس الأمن قراراً يشدد العقوبات ويمكن أن يكلف بيونج يانج مليار دولار سنوياً. وغداة تصويت مجلس الأمن بالإجماع على حظر جزئي لصادرات بيونج يانج بهدف خفض عائداتها بالعملات الأجنبية بنسبة الثلث، التقى كبار الدبلوماسيين من الدول الرئيسية المعنية في مانيلا.

وأمس، حثت كوريا الجنوبية بيونج يانج على العودة لطاولة المباحثات، والتوقف عن استفزاز المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية: «نحث كوريا الشمالية أن تأخذ هذه الرسالة على محمل الجد، وتوقف استفزازاتها المتهورة وتتبنى مسار الحوار مع أجل نزع السلاح النووي والسلام».

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي قد قال في وقت سابق أمس، إن العقوبات كانت «ضرورية» بعد إجراء بيونج يانج تجارب صاروخية في يوليو الماضي، إلا أن المفاوضات فقط هي التي ستحل الصراع في شبه الجزيرة الكورية. ورحب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالتصويت، غير أن مسؤولين حذروا من أن واشنطن قد تقوم بمراقبة، أكبر شركاء كوريا الشمالية التجاريين، لضمان تطبيق العقوبات.

والتقى وزير خارجية الصين وانج يي نظيره الكوري الشمالي ري هونج- يو قبيل اجتماع أمني إقليمي تستضيفه رابطة دول شمال شرق آسيا (اسيان) التي تضم 10 دول في مانيلا. وحض الوزير الصيني كوريا الشمالية على وقف تجاربها النووية والبالستية.