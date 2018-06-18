«جوجل» تستثمر 550 مليون دولار في «جيه.دي»

سنغافورة (رويترز)

تعتزم جوجل استثمار 550 مليون دولار في شركة التجارة الإلكترونية الصينية الكبيرة «جيه.دي.كوم» في إطار مساعي شركة الإنترنت الأميركية العملاقة لتوسعة حضورها في الأسواق الآسيوية سريعة النمو ومواجهة منافسين مثل «أمازون.كوم». ووصفت الشركتان الاستثمار بأنه جزء من شراكة أوسع نطاقا ستتضمن ترويج منتجات «جيه.دي» على خدمة التسوق لدى «جوجل». وقد يساعد هذا «جيه.دي» على التوسع بعيدا عن قاعدتها في الصين وجنوب شرق آسيا وإقامة موطئ قدم مهم في الأسواق الأميركية والأوروبية.

ويقول مسؤولو الشركة إن الاتفاق الأولى لن يتضمن أي مبادرات جديدة كبيرة لـ«جوجل» في الصين، حيث خدمات الشركة الأساسية محظورة بسبب رفضها مراقبة نتائج البحث تماشياً مع القوانين المحلية.

وسيجري الاستثمار في «جيه.دي.كوم» عبر وحدة عمليات «جوجل» بدلا من إحدى شركات الاستثمار التابعة لشركتها الأم «ألفابت».

وستحصل جوجل على 27.1 مليون سهم عادي جديد من الفئة أ مُصدر من جه.دي في إطار الاتفاق. وقال متحدث باسم «جيه.دي» إن هذا سيمنحها حصة تقل عن 1% في الشركة.