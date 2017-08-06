القوات العراقية تسقط طائرة متطورة قرب تلعفر

سرمد الطويل (بغداد)

قال مصدر أمني إن قوات الجيش أسقطت أمس طائرة من دون طيار «متطورة» لتنظيم داعش على تخوم قضاء تلعفر الواقع على بعد 60 كيلومتراً غرب الموصل.

وأوضح المصدر، أن «قوات الجيش العراقي أسقطت طائرة مسيرة متطورة الصنع لتنظيم داعش على تخوم قضاء تلعفر». وأشار المصدر إلى أن «الطائرة كانت تحتوي على أجهزة تصوير ومراقبة وتحديد مواقع».

وتستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية لاستعادة قضاء تلعفر من قبضة تنظيم داعش، وهو آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

وعثرت‏‭ ‬شرطة ‬نينوى ‬على ‬مخبأ‭ ‬للصواريخ‭ ‬والعتاد ‬في ‬منطقة ‬صناعة ‬وادي ‬عقاب، ‬الواقعة ‬بالساحل ‬الأيمن ‬من ‬مدينة ‬الموصل ‬.

وقال مصدر إن المخبأ‏‭ ‬يضم‭ ‬28‭ ‬صاروخاً ‬مضاداً ‬للدروع ‬وصواريخ ‬ومدفع هاون، ‭‬فضلاً عن ‬عشرات ‬العبوات ‬الناسفة ‬المصنعة ‬محلياً‬.