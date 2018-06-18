2000 دولار ثمن أشهر جينز يصنع يدوياً في اليابان

يعتبر كارتر ديڤريز نفسه خبيراً في كل ما يتعلق بالجينز. ويبلغ ديڤريز من العمر واحداً وخمسين عاماً، وهو يعمل في مجال المبيعات والتسويق في مدينة لويسڤيل بولاية كنتاكي الأميركية. لكنه وهو الذي يخصص كثيراً من وقته لتحليل المعروض من الجينز على إنستغرام، ليس معنياً بالماركات الأميركية؛ فما يثير اهتمامه حقاً ماركة يابانية اسمها موموتارو يصل سعر السروال الجينز منها إلى 2000 دولار. تشتهر سراويل موموتارو بأنها تنتمي للفئة العالية من منتجات الجينز ويتطلب صنعها جهوداً هائلة وتفاصيل فردية دقيقة.

ويعد قماش الدنيم الياباني أخشن من نظيره الأميركي، وهو ينسج على النول الياباني التقليدي وباستخدام أساليب عتيقة لصباغة النسيج، كما تمتاز ثنياته بوضوحها، مقارنة بثنية السروال من الدنيم الأميركي.

وللعين التي تفتقر الخبرة، قد يبدو سروال جينز من موموتارو أو كابيتال أو ويرهاوس مطابقاً لنظيره ذي الخمسة والعشرين دولاراً من متجر تارغت. لكن عشاق الجينز سيلاحظون تفاصيل كالمسامير الخفية المخيطة يدوياً داخل القماش أو الخيوط غير المتطابقة.

وقد بات الدنيم الياباني مطلوباً في الولايات المتحدة من قبل عشاق الجينز، حيث تباع سراويل باهظة الثمن في متاجر راقية كبارنيز نيويورك ونيمان ماركوس. لكن حتى المتاجر من قبيل غاپ تعلن حالياً أنها تستعين بأساليب الغزل اليابانية في تشكيلتها من الجينز. كما تباع في متجر يوني كلو الياباني نسخة المتجر الخاصة من الجينز و«المصممة باستخدام نول كلاسيكي» كما يقول يوني كلو، ولا يتعدى ثمنها المئة دولار.

ويقول كيا بابزاني والذي يمتلك سلسلة متاجر متخصصة في بيع الجينز في أميركا الشمالية اسمها سيلف إيدج: «إذا أراد أحدهم أفضل قماش دنيم فسيقوده البحث إلى الدنيم الياباني».