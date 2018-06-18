«الإمارات الإسلامي» يعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

دبي (الاتحاد)

أعلن الإمارات الإسلامي، في بيان أمس، عن تعيين صلاح أمين رئيساً تنفيذياً جديداً له.

ويتمتع صلاح أمين بحوالي 30 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث استهل مسيرته المهنية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في عام 1989. كما أنه يتمتع بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال بفضل تقلده العديد من الأدوار القيادية الرفيعة والتي شملت منصب رئيس فروع المجموعة، ورئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات قبل أن يشغل منصبه الأخير كنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدني أن أرحب بصلاح أمين في منصبه الجديد وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في مساعيه لترسيخ المكانة الرائدة التي يتمتع بها الإمارات الإسلامي».

ويشار إلى أن صلاح أمين سيخلف جمال بن غليطة الذي يعتبر من الشخصيات المخضرمة في القطاع المصرفي والذي سيتقاعد بعد أن أمضى 28 عاماً من الخدمة المتفانية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وسيتولى بن غليطة منصب مستشار رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي حتى نهاية عام 2018.