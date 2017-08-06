الجيش اللبناني يسيطر على مرتفعين استراتيجيين

بيروت (وكالات)

أعلن مصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني تمكن من إحكام سيطرته على مرتفعين استراتيجيين عند الحدود مع سوريا بشمال شرق لبنان.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تقدم الجيش باتجاه التلتين الاستراتيجيتين في أطراف بلدة (رأس بعلبك) الحدودية، يهدف لتضييق الخناق على مواقع لمسلحي ما يسمى بتنظيم (داعش) في المنطقة.

وأوضح أن الجيش اللبناني تمكن من فرض سيطرته على الموقعين من دون حدوث اشتباك مباشر مع مسلحي التنظيم.

وكان الجيش اللبناني قد صعد خلال الأيام الأخيرة من وتيرة قصفه على مواقع التنظيم، واستطاع بالقصف المدفعي المكثف تدمير تحصينات ومراكز لتنظيم (داعش) وإيقاع إصابات في صفوف مسلحيه.

ويسيطر (داعش) على منطقة (جردية) شديدة الوعورة في أطراف بلدتي (رأس بعلبك) و(القاع) الحدوديتين مع سوريا وسط توقعات بقيام الجيش اللبناني قريبا بعملية عسكرية واسعة لإحكام سيطرته على المنطقة.