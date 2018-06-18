مرشدون سياحيون إماراتيون... مرآة تعكس تاريخ وثقافة الدولة

رشا طبيلة (أبوظبي)

مرشدون سياحيون إماراتيون، يعتبرون مرآة واقعية تعكس تاريخ وتراث وثقافة الدولة أمام زوارها وسياحها، فهم خير من يمثل وطنهم ويقدم معلومات دقيقة حول عاداتها وتقاليدها، حيث أصبحت المجموعات السياحية تطلب مرشدين إماراتيين لتعريفهم على معالم وتاريخ الدولة.

فحبهم لوطنهم، وشغفهم بالسفر والسياحة والتعرف على ثقافات مختلفة، جعلهم يبتكرون جولات خاصة بهم ومميزة تأخذ السائح في رحلة للتعرف على تاريخ وثقافة الإمارات، إلى جانب التعرف عن كثب على عادات شعبها وتقاليدهم.

وبحسب دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، يوجد حالياً 93 مرشداً سياحياً إماراتياً مرخصاً في الإمارة.

وتقول هبة بن رضا وهي مرشدة سياحية إماراتية مرخصة: «بدأت العمل كمرشدة قبل 4 سنوات، وعندي شغف لتعريف الثقافات الأخرى بعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، فكثير من السياح يأتون لبلادنا ويعتقدون أنها فقط مبانٍ حضرية، ولكنهم يجهلون أنها مليئة بالتاريخ والحضارة والتراث».