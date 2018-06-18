الاتحاد للطيران تعزز خدمات السيارة مع السائق في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

عززت الاتحاد للطيران خدمة توفير سيارة مع سائق لعملائها في الدولة من خلال توفير إمكانية الحجز المباشر عبر الموقع الإلكتروني للشركة، من دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالاتحاد للطيران أو وكيل السفر.

وبدءاً من أمس، أصبح بإمكان العملاء حجز خدمة السيارة مع السائق وتأكيد الحجز قبل 12 ساعة على الأكثر من موعد إقلاع الطائرة. كما يسمح النظام الجديد للمسافرين بتعديل أو إلغاء الخدمة. كذلك، يتلقى المسافرون رسالة نصية على الهاتف ورسالة تأكيد إلكترونية عن موعد وصول السيارة، والتواصل مع السائق قبل وصوله.

وقال جمال أحمد العوضي، رئيس قسم تجربة الضيوف للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يهدف تعزيز هذه الخدمة إلى توفير تجربة نقل سلسة لضيوفنا، وتسمح لهم بالتواصل مباشرة مع سائق السيارة في كل الأوقات». وأضاف أنه «من المهم أن تمتد تجربة الاتحاد الشهيرة على مدار رحلة العميل، من المنزل إلى المطار، من البوابة إلى الطائرة، ومن ثم عند الوصول إلى الوجهة النهائية».

وستسهل خدمة السائق التي تستخدم سيارات مرسيدس بنز الفخمة من فئة «إي»، عملية نقل المسافرين في الوقت المحدد، وتسمح لهم بإبداء رأيهم مباشرة بعد كل رحلة، ما سيساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمات بالتوافق مع حاجات العملاء. وفي وقت لاحق، سيتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من استخدام الأميال لحجز خدمة السيارة مع السائق لهم داخل الإمارات، بغض النظر عن الدرجة المستخدمة.

وقد أبرمت الاتحاد للطيران شراكة استراتيجية مع «مرسيدس بنز» تقوم بموجبها باستخدام السيارات الألمانية لنقل المسافرين في الدرجات الممتازة على متن رحلات الاتحاد للطيران داخل دولة الإمارات.

وتقوم سيارات «مرسيدس بنز» من فئة «إس» بنقل المسافرين على الدرجة الأولى من الجانب الجوي عند بوابة السفر إلى الطائرة، أو نقلهم من الطائرة إلى بوابة السفر في حال توقف الطائرة في المواقف البعيدة في مطار أبوظبي الدولي. وسيتولى أسطول سيارات مرسيدس بنز من الفئة «إي» نقل المسافرين في الجانب الأرضي بين المطار وأي نقطة على امتداد الدولة.