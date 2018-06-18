مطار أبوظبي ينال شهادة معتمدة في خفض الانبعاثات الكربونية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي تحقيق إنجاز جديد بحصول مطار أبوظبي الدولي لأول مرة على شهادة اعتماد «درجة الخفض» فيما يخص نسبة الانبعاثات الكربونية من برنامج «اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات» التابع للمجلس الدولي للمطارات، ما يؤكد الجهود الحثيثة التي بذلتها الشركة في سبيل تطبيق أعلى معايير الاستدامة.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن البرنامج يوفر إطاراً خاصاً وأدوات فريدة من نوعها لإدارة انبعاثات الكربون في المطارات بفاعلية، بما يشمل أنشطة العمليات التشغيلية، والتي ينتج عنها انبعاثات كربونية بنسبة عالية. وأوضحت الشركة أن نجاح مطار أبوظبي الدولي اليوم بتحقيق شهادة اعتماد في «درجة الخفض» يدل على التزام مطارات أبوظبي المتواصل بهدف دعم الجهود الرامية للتغلب على تحديات تغير المناخ من خلال إدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وجاء هذا الإنجاز بعد أن رسخ مطار أبوظبي الدولي مكانته كأول مطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال شهادة اعتماد في درجة «المسح» من برنامج «اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات» في عام 2011.

وجرى تحقيق هذا الإنجاز بعد استيفاء مطارات أبوظبي لمتطلبات شهادة الاعتماد في درجة «المسح» خلال الأعوام الستة الماضية، حيث التزمت الشركة هذا العام بتطبيق برنامجها للعام السابع على التوالي وقامت بتوفير أدلة توضح مدى فعالية إجراءات إدارة الانبعاثات الكربونية المتبعة، وأهدافها المحددة، بالإضافة إلى عرض نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «إن هذا الإنجاز يرسخ مكانة مطارات أبوظبي كإحدى شركات تشغيل المطارات الرائدة في المنطقة، وهو ما يظهر التزامنا المستمر بشأن تحقيق الاستدامة ولإبراز الجهود المبذولة بهدف تحجيم تأثير قطاع الطيران على التحديات التي يؤدي إليها تغير المناخ. كما يعتبر تحقيق شهادة اعتماد في درجة «الخفض» خطوة تعكس جهودنا ونجاحنا في تطبيق إدارة شاملة للحد من الانبعاثات الكربونية في مطار أبوظبي الدولي».