«دبي للسياحة» تطلق منصّة رقمية متطوّرة في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وبالتعاون مع مطارات دبي وطيران الإمارات، أحدث وسائلها الترويجية المبتكرة، في المبنى 3 في مطار دبي الدولي (كونكورس ايه)، عبر «تجربتي في دبي»MyDubai Experience، وهي منصّة رقميّة متطوّرة معزّزة بأحدث التقنيات البصرية، تسمح للمسافرين بالتعرّف إلى دبي ومقوّماتها ومعالمها السياحية.

وتهدف إلى إلهام الملايين من مسافري الترانزيت لما يمكن أن يختبروه من تجارب متنوعة في دبي، لتشجيعهم على اتخاذ القرارات بزيارة دبي في رحلاتهم المقبلة.

وتتّخذ المنصّة شكل مجسّم أسطواني بارتفاع 6 أمتار وقطر 4 أمتار يتألف من خمسة أقسام على هيئة شاشات «LED» متكاملة تعرض مشاهد من دبي بزاوية 360 درجة. فيما تعرض كل شاشة مجموعة من الصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لكل قسم أن يعرض المحتوى بطريقة منفردة، أو بشكل تكاملي مع بقية الأقسام لرؤية مشهد هائل ومبهر.

كما تم تثبيت سبع شاشات منحنية OLED بقياس 55 بوصة وسبع شاشات تفاعلية أخرى تعمل باللمس وبقياس 22 بوصة، والتي تمكّن المستخدم من عرض المحتوى الذي يرغب بمشاهدته على الشاشات المنحنية، بما يتيح للمسافر الاطلاع على تفاصيل كل تجربة.

وتقدّم المنصّة الرقمية الفريدة المحتوى بثماني لغات، مع القدرة على استعراض معلومات واسعة عن دبي، مدعومة بصور ومقاطع فيديو للمعالم التي تشتهر بها المدينة، وأنشطتها، وتجاربها، وكذلك برامج السفر والخرائط، بحيث يمكن مشاهدتها وفق رغباتهم. كما يمكن للمستخدم استقبال المزيد من المعلومات على بريده الإلكتروني من خلال تسجيل بياناته على الشاشة التفاعلية، والتي تخوّله بالتالي دخول السحب الشهري تلقائياً مع فرصة لربح عطلة مجانية فاخرة لشخصين في دبي، لاختبار أبرز معالمها التي شاهدوها مسبقاً على المنصّة الرقمية.