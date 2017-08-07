اقتحامات استفزازية للمستوطنين في «الأقصى»

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استأنفت عصابات المستوطنين أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وتنفذ هذه المجموعات جولات مشبوهة في أرجاء المسجد وسط رقابة صارمة من حراس المسجد الفلسطينيين لمنعها من إقامة طقوس أو شعائر تلمودية في «الأقصى».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس استهدفت 13 شاباً فلسطينياً بزعم القيام بأعمال ضد الاحتلال والمستوطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن هؤلاء المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية وأنهم تم تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وأوضح أن قواته اعتقلت شابا في قلقيلية وأربعة من الجلزون وواحدا من الخضر وآخر من سعير وشابا من بلدة بيت أمر شمال الخليل بتهمة التحريض وشابا من بلدة تقوع وفتى وشابين في بيت لحم.