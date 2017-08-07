مصر: مقتل إرهابيين وتدمير نفق في سيناء



تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 القاهرة (وكالات) أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت من اكتشاف وتدمير نفق رئيس على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وتدمير عربتي دفع رباعي وقتل إرهابيين اثنين شديدي الخطورة. وشدد الرفاعي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، على أن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر المتطرفة. وأوضح أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تواصل جهودها لتطهير بقية البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء.