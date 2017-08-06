الأردن يؤكد التزامه بدعم الشرعية في اليمن



تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 عمان (وكالات) أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس، التزام بلاده بدعم الشرعية في اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدته وخروجه من الأزمة الحالية. وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن ذلك جاء خلال استقبال الملقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في العاصمة عمان حيث جرى التأكيد على دعم اليمن على مختلف الصعد الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وذكرت «بترا» أن الملقي لفت خلال اللقاء إلى الجهود الملموسة التي يبذلها الأردن من أجل اليمن وكان آخرها موافقة حكومته على طلب نقل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن من نيويورك الى الاردن مؤقتا لمواصلة جهوده الأممية الهادفة الى عودة الأمن والهدوء إلى اليمن. وأضافت أن الملقي رحب بعقد اجتماعات اللجنة العليا «الأردنية - اليمنية» المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.