مصرع عشرات الانقلابيين بغارات ومعارك في صعدة



تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 عقيل الحلالي (صنعاء) قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس، في غارات جوية للتحالف العربي ومعارك مع القوات الحكومية في شمال محافظة صعدة على الحدود مع السعودية. وذكرت مصادر محلية وعسكرية، أن مقاتلات التحالف نفذت ما لا يقل عن 15 غارة استهدفت مواقع للميليشيات الانقلابية في بلدات كتاف وباقم ورازح الحدودية مع السعودية في شمال وغرب محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين. وتركزت الغارات على أهداف للميليشيات في منطقة البُقع ببلدة كتاف ومناطق الثعبان ومريصغة والسداد في بلدة باقم. وأعلن الجيش اليمني مصرع القيادي الحوثي الميداني حسين راجح، وعدد من مرافقيه في غارة جوية على موقع شمال صعدة قبالة الشريط الحدودي لمنطقة نجران جنوب المملكة. وأشار البيان إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية في هجوم لقوات لواء «الفتح» التابع للجيش الوطني على مواقع للانقلابيين في جبهة «ثار صلة» بمنطقة البُقع الحدودية.