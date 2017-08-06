تحضيرات لعملية عسكرية لتطهير أبين من «القاعدة»



تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017 بسام عبدالسلام (عدن) تستعد قوات الأمن والجيش في أبين، لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم «القاعدة» وتأمين المحافظة من الإرهاب. وأعلنت قوات من الحزام الأمني مسنودة بوحدات عسكرية من اللواء 111 خطة أمنية شاملة للانتشار في مديرية أحور والمناطق المحيطة بها. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن الخطة سوف تستهدف تعقب عناصر القاعدة الذين عاودوا الانتشار في مناطق جبلية وشعاب وعرة محاذية مع محافظة شبوة التي تشهد هي الأخر خطوات أمنية متصاعدة ضد العناصر الإرهابية منذ أيام. وأشار إلى أن هذه الجهود المتزامنة ستؤدي إلى تضيق الخناق على تحركات عناصر القاعدة بين المحافظتين.